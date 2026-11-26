Antalya Manavgat'ta çarpışan iki otomobilin sürücüleri hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ın Side Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobil Kemer Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın ardından yaralanan araç sürücüleri, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıda seyir halindeki Enes K.'nın kullandığı 07 CCR 545 plakalı araç ile Mehmet A. G.'nin kullandığı 07 FOU 95 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Enes K. ve Mehmet A. G. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?