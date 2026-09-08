Antalya Manavgat'ta 'çatıda intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta 'çatıda intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Antalya Manavgat\'ta \'çatıda intihar girişimi\' ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çatıda intihar girişiminde bulunan kimsenin olmadığı belirlendi, ekipler olay yerinden ayrıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "çatıda intihar girişimi" ihbarı, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde intihar girişiminde bulunan kimsenin olmadığı belirlendi.

Olay, Yayla Mahallesi 2570 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, bir binanın çatısında intihar girişiminde bulunulduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çatıda ve çevresinde yaptıkları kontrolde herhangi bir intihar girişiminin olmadığını belirledi. İhbarı yapan kişiyle yapılan görüşmede ise çatıda gördüğü kişinin intihar amacıyla çatıya çıktığını düşündüğü ve bu nedenle ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, yapılan kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Olaylar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta 'çatıda intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 'çatıda intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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