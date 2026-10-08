Antalya Manavgat\'ta iki motosiklet çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Antalya Manavgat'ta iki motosiklet çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler ve bir motosiklette bulunan kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5056 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı yönünde seyreden Hasan A. T.'nin kullandığı 07 BLU 474 plakalı motosiklet, Atatürk Ortaokulu yönünde ilerleyen Recep E.'nin kullandığı 07 CKN 704 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 07 BLU 474 motosikletteki Zehra T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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