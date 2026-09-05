Antalya Manavgat\'ta Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoda arama yaptı.

Aramada, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.