Antalya Manavgat'ta kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü, kimse yaralanmadı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü, kimse yaralanmadı

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Antalya Manavgat\'ta kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü, kimse yaralanmadı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil hurdaya döndü, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B.'nin kullandığı 34 DAE 157 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonetle çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarptığı kamyonet havalandıktan sonra geldiği yöne dönerek durabilirken otomobil hurdaya döndü. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaManavgatAntalyaKazaSon Dakika

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