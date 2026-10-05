Antalya Manavgat\'ta palmiyeye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiyeye çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet E.K.'nın kullandığı 07 CLG 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Muhammet E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin B. yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Otomobilin palmiyeye çarpmasının ardından aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başlarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler müdahalede bulunarak aracın yanmasını engellendi.