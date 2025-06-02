Antalya Manavgat\'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakal Deresi'nden Sarılar yönüne seyreden Ulaş Y.'nin kullandığı 07 ABT 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje ardından da ağaca çarptı. Sürücünün yardımına çevredeki bir sitenin güvenlik görevlisi koşarken, ihbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi kurtarma, sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA