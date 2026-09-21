Antalya Manavgat\'ta tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıtkı A'nın kullandığı 21 AAP 249 plakalı tur minibüsü, Mustafa A'nın kontrolündeki 07 ATS 952 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza sırasında bölgede elektriklerin olmaması nedeniyle trafik lambalarının yanmadığı belirlendi.