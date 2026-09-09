Antalya Muratpaşa\'da apartman dairesinde yangın yarım saatte söndürüldü

Antalya'da bir apartman dairesi alev alev yandı, mahalleliler sokağa döküldü. Dairede yaşayanların son anda evden çıktığı yangında, diğer katlarda yaşayan apartman sakinleri de kendi evlerine sıçrama endişesiyle yangını izledi.

Yangın dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1037 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmından bir anda alevler yükselmeye başladığını gören Ayşe T., yakınlarıyla birlikte kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese itfaiye ekipleri gelirken, apartman ve mahalle sakinleri alevlerin yükselmesiyle sokağa çıktı. Alevlerin bir anda sardığı yangında, diğer katların da etkileneceği endişesiyle apartman sakinleri de büyük korku yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi. Ayşe T., yangında buzdolabının arkasından bir anda alevler gördüğünü ve kendini dışarıya atmak zorunda kaldığını söyledi