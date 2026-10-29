Antalya Muratpaşa'da çatı yangını dar sokaklar nedeniyle güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da çatı yangını dar sokaklar nedeniyle güçlükle söndürüldü

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Antalya Muratpaşa\'da çatı yangını dar sokaklar nedeniyle güçlükle söndürüldü
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Antalya Muratpaşa\'da çatı yangını dar sokaklar nedeniyle güçlükle söndürüldü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçlarının güçlükle ulaştığı yangında terasta bulunan 2 kişiden birinin aşağı inmeye çalıştığı görüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında terasta bulunan 2 kişiden birinin aşağı inmeye çalıştığı görüldü. Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekerken, yükselen alevler ve yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı kısmında etkili olurken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın sırasında terasta bulunan 2 kişiden birinin aşağı inmeye çalıştığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları yangının çıktığı noktaya ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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