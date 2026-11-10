Antalya Muratpaşa'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Antalya Muratpaşa\'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Antalya Muratpaşa\'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Antalya Muratpaşa'da saat 21.00 sıralarında park halindeki 07 AYL498 plakalı otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların tüple müdahalesi yetersiz kalırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; araç sahibi otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu söyledi.

Antalya'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşların otomobili saran alevlere yangın tüpleri ile müdahalesi yetersiz kalırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki 07 AYL498 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yoldan geçen bazı sürücülerde yangın tüpleri ile yangına müdahale etmek istedi. Ancak vatandaşların çabası otomobilin motor bölümünü kaplayan alevleri söndürmeye yeterli olmadı.

Polis çevre güvenliği aldı

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevli polis memurları otomobilin patlama riskine karşı vatandaşları güvenli mesafeye uzaklaşmaları uyarısında bulunarak çevre güvenliğini aldı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, olay anında hasta ziyaretinde bulunan araç sahibi yangını haber alarak geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili bilgi verdiği araç sahibi otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
MuratpaşaOtomobil3. SayfaİtfaiyeAntalyaGüncelSon Dakika

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