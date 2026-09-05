Antalya Muratpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi

Antalya Muratpaşa\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi
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Antalya'da Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4 parça halinde 1 kilo 20 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi. V. Ç., H. K. ve A. A. yakalanarak haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tahkikat başlatıldı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Cuma günü Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda V. Ç., H. K. ve A. A. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde 1 kilo 20 gram kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Muratpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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