Antalya Serik\'te 3 katlı binada çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale etti

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki evde çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri, evlerinde kullandıkları ilaçlama motorlarına koydukları suyu hortumla sıkarak yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin iki odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Avcı'ya ait 3 katlı evin üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasını bekleyen mahalle sakinleri ise yangının büyümemesi için ilaçlama motorlarını kullanarak alevlere su sıktı.

Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptığı müdahale sırasında yangının çevredeki bölümlere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, evde soğutma çalışması yapıldı.

Ev sahibi ve oğlu kendi imkanlarıyla çıktı

Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Aydın Avcı ile oğlunun, dumanları fark etmelerinin ardından kendi imkanlarıyla evden çıktıkları öğrenildi. Yangının başladığı sırada evin içerisinde bulunan bir kadın ve küçük çocuğun da yangının fark edilmesiyle birlikte dışarı çıkarıldığı belirtildi. Yangında evin üçüncü katındaki iki oda tamamen yanarak zarar gördü. Evde maddi hasar meydana geldi.

Aşağı Kocayatak Mahalle Muhtarı İsmail Karsavurdan, yangının haber verilmesinin ardından mahalle sakinleriyle birlikte itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere müdahale ettiklerini söyledi.

"İlaçlama motorlarıyla müdahale etmeye başladık"

Karsavurdan, "Bize ev yangını var diye haber geldi. Ben de hemen itfaiyeyi aradım. Bu sırada mahalle sakinleri olarak ilaçlama motorlarıyla müdahale etmeye başladık. İtfaiye ekipleri geldiğinde evin küçük bir odasında çıkan yangına müdahale edildi ve yangın söndürüldü. Yangın başladığı sırada içeride bir kadın ve küçük çocuk varmış. Onlar da yangın fark edilir edilmez dışarıya çıkarılmış" dedi.