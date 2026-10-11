Antalya Serik\'te kaza anı kamerada, 3 tekerlekli bisiklette 1\'i ağır 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisikletin çarpıştığı ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Dün öğlen saatlerinde Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada Özay C. idaresindeki 07 CJB 174 plakalı otomobil ile Rukiye Ş. yönetimindeki 07 JEP 388 plakalı elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet çarpıştı. Kazada, savrulan 3 tekerlekli bisiklette bulunan sürücü Rukiye Ş. ile yolcu olarak bulunan Fatma H. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaralılardan bisiklet sürücüsü Rukiye Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üç tekerlekli bisikletin yol kenarında durarak çevreyi kontrol ettikten sonra dönmek için hareketlendiği, bu sırada arkadan gelen 07 CJB 174 plakalı otomobilin çarptığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.