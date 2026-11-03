Antalya Serik\'te müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Ev sahibinin rahatsızlığı nedeniyle bir süredir evde kalmıyor oluşu facianın önüne geçti.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nasuf K.'ye ait müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Ev alevlere teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve hızlı müdahalesi sonucu alevler diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin bir süredir rahatsızlığı nedeniyle eniştesinin yanında kaldığı ve yangın anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

"Tek tesellimiz can kaybının olmaması"

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Aşağıkocayatak Mahalle Muhtarı İsmail Karsavurdan, yangının saat 18.00 sıralarında ihbar edildiğini belirterek, "Nasuf K.'ye ait bu evde kendisi yaklaşık bir ay öncesine kadar yaşıyordu. Ancak rahatsızlığından ve bakıma muhtaç olmasından dolayı eniştesinin yanına taşınmıştı. Çok şükür yangın esnasında içerisi boştu. Elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüğümüz yangın sonrası hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar çok ivedi bir şekilde gelip müdahale ettiler. Onlar gelene kadar ev tamamen tutuşmuştu ama alevleri söndürdüler. Can kaybımız yok, sadece mal kaybımız var. Buna da şükür" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.