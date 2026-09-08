Antalya Serik\'teki yangında engelli ablasını son anda kurtaran Süleyman Karaca o anları anlattı

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece saatlerinde iki ayrı noktada aynı anda çıkan ve tarım arazilerinden yerleşim yerlerine sıçrayan yangında adeta can pazarı yaşandı. Alevlere teslim olan evde mahsur kalan bedensel engelli ablası Kiraz Karaca ve ailesini kurtarmak için canını hiçe sayıp alevlerin arasına dalan Süleyman Karaca, "Evin üstü bir anda yandı, ablamı alıp hemen kaçtık" sözleriyle dehşet anlarını anlattı.

Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkii ile Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiindeki tarım arazilerinde dün gece saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle eş zamanlı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edilirken, mahalle sakinleri de ilaçlama motorları ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Engelli ablasını ve ailesini son anda kurtardı"

Alevlerin arasında kalan yakınlarını kurtarmak için büyük bir mücadele veren Süleyman Karaca, yaşadığı korku dolu dakikaları şu sözlerle aktardı:

"Annem ve babam dışarıdaydı, evde engelli ablam vardı. Eve ulaşan alevleri biz birkaç dakikada söndürdük ama duman iyice sardı. İçerideki mağdur ablamı hemen aldım, zaten bir anda evin üstü hemen yandı. Hemen ablamı aldım arabaya bindik kaçtık."

Evlerinin tamamen yandığını ve içerideki 15 bin lira nakit paranın dahi kül olduğunu belirten Karaca, tarım makineleri, ilaç motoru ve traktörü son anda kurtarabildiklerini, hatıralarının ve evlerinin tamamen yok olduğunu söyledi.

"Alevlerin arasına dalıp arabayı çıkardım"

Bir diğer yangınzede Alper Karakaya ise alevlerin araçlarına ve evlerine kadar ulaştığı anlarda büyük bir risk aldığını belirtti. Karakaya, alevlerin arasından arabayı son anda çıkardığını belirterek, "Yangını söndürdük, az sonra tekrar geldi. Karşı tepedeydi bizim arabalarımız, 3-4 araba vardık. Bu elektrikli araçtı. Yangın 2 metre yanımıza geldi. Kendimi riske attım, alevlerin arasından arabayı çıkardım çünkü kaçacak başka imkanımız yoktu. Diğer arabalar da ardından çıktı" dedi.

Yangın kontrol altında zeytinlikler kül oldu

Gece boyu süren yoğun müdahalenin ardından yangın, Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiiinde sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre tarım alanları ile özellikle çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü bölgede, bir prefabrik ev ise ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.