Antalya Tünektepe\'de Teleferik Kazası: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Antalya Tünektepe'de meydan gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, Antalya AFAD İl Müdürü Necmi Erçin yaptığı yazılı açıklamada, "62 araç ve 225 personel ile tahliye çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde saat 17: 28 sıralarında sefer halinde olan teleferikte 5 No'lu direğin kırılması nedeniyle 25 vagon havada asılı kaldığı, 1 vagonun ise düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ekibi sevk edilmişti. Meydana gelen kazada 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 7 kişi de yaralanmıştı.

Havada asılı kalan vagonlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Necmi Erçin tarafından konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada; "12 Nisan tarihinde saat 17.28' de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda Konyaaltı ilçesi Tünektepe Mevkiinde bulunan turistik amaçlı teleferikte 1 direğin (5'inci direk) kırılması sonucu 25 vagon havada asılı kaldığı, 1 vagonunun hasar aldığı ve yaklaşık 184 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alındı. Hasar alan kabinden 7 vatandaş yaralı olarak kurtarılmış, 1970 doğumlu Memiş Gümüş isimli vatandaş ise olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yaralıların tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile hastanelere tahliye edilmiştir" dedi.

Ayrıca tahliye çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Erçin, "Ulaşılabilir halde bulunan 11 kabindeki 30'u havadan olmak üzere 74 vatandaş ekiplerce tahliye edildi. Tahliye edilen 6 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Havada asılı şekilde bulunan 13 kabinde 102 kişinin tahliye çalışmaları devam ediyor. İl AFAD Merkezi ise Sahil Güvenlik Komutanlığında Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında ilgili kurumların en üst amirlerinin katılımlarıyla kurularak çalışmalar buradan koordine ediliyor" diye konuştu.

Kurtarma çalışmalarına katılan ekipler hakkında da bilgi veren Necmi Erçin, "Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için AFAD'dan 9 araç ve 45 personel, Antalya İtfaiyesi'nden 12 araç ve 64 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 25 araç ve 50 personel, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 6 ambulans, 2 UMKE aracı ve 26 personel, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 araç JAK ekibi, 10 personel ve 1 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 helikopter ve STK'lara ait 6 araç ve 30 personel çalışmaları sürdürüyor. Ayrıca AFAD İl Müdürlükleri'nden destek olarak çevre illerden 73 kişilik ekip yola çıktı" açıklamasında bulundu. - ANTALYA