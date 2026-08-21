Antalya'da Otoparkta Kıskançlık Cinayeti - Son Dakika
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Antalya'da Otoparkta Kıskançlık Cinayeti

Antalya\'da Otoparkta Kıskançlık Cinayeti
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Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru H.D., kız arkadaşı Elina Ş.'yi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Kadın hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, tabanca ile kız arkadaşını öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru H.D. (51), kız arkadaşı olduğu belirtilen havalimanı personeli Gürcistan uyruklu Elina Ş.'yi (38) beylik tabancasıyla vurdu. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Otoparkta Kıskançlık Cinayeti - Son Dakika

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