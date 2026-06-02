Apartman boşluğuna düşen yavru martı ekiplerce kurtarıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru martı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi FMS Bulvarı üzerindeki bir apartmanın boşluğundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden itfaiye erince çıkarılan ve herhangi bir yarası bulunmadığı anlaşılan yavru kuş, yeniden doğaya bırakıldı. - KOCAELİ