Araba Yangını Şoku!

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Otomobilini park edip otobüsle işe gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Sağlam bıraktığı aracını küle dönmüş olarak buldu

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde otomobilini park edip işe giden bir kişi, akşam iş dönüşü aracının yandığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 826. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 07 GR 626 plakalı Tofaş marka otomobiliyle evinden çıkan Mustafa K., aracını boş bir alana park edip otobüsle işine gitti. Akşam saat 18: 30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O sırada yan otelde bulunan çalışanlar, hızla gelerek yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

İş dönüşü otobüsle aracını almak için park ettiği alana dönen Mustafa K., aracının yandığını görünce adeta hayatının şokunu yaşadı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken yanındaki diğer araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmediği görüldü.

Yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin başladığı an, itfaiyenin olay yerine gelişi ve otel çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahale ettiği anlar yer aldığı görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.