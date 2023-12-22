 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aracın motorunda uyuşturucu çıktı: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aracın motorunda uyuşturucu çıktı: 7 kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen ve Dörtyol ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda araçlarda yapılan aramalarda 384,39 gram metamfetamin, 8.6 gr sentetik kannabinoid, 0.3 gr kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

22.12.2023 - 20:19,
Abone Ol

Aracın motorunda uyuşturucu çıktı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

HATAY - Hatay'ın Belen ve Dörtyol ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Belen ve Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada aracın motor ve araç içerisine gizlenmiş halde 384,39 gram metamfetamin, 8.6 gr sentetik kannabinoid, 0.3 gr kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili Belen'de gözaltına alınan T.Ç., M.K., D.D., R.B. ile Dörtyol'da yakalanan H.U., Y.T. ve M.C.Ö. adlı şahıslar sevk edildikleri adliye de tutuklandı.

Aracın motorunda uyuşturucu çıktı: 7 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dörtyol, Hatay, Belen, Tutuklama, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracın motorunda uyuşturucu çıktı: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:05:40. #1.11#
SON DAKİKA: Aracın motorunda uyuşturucu çıktı: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement