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Aracının önünde bıçaklanarak öldürülmüştü: O cinayette tutuklu sayısı 4 oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1'i kadın 8 kişiden 2'si tutuklandı 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayete ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı toplam 4 oldu.

D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkiinde 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. ve S.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. isimli şüpheliyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. ve Ü.T. isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cinayete ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Erkan Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte selektör yaptığı gerekçesiyle aracının durdurulduğu ve çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.B. ve E.G. (35), yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. ile Ş.Ç.S. isimli toplam 8 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde toplam tutuklu sayısı 4 oldu

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 1'i kadın toplam 8 kişiden H.B. ve E.G. tutuklanırken yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. ile Ş.Ç.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayete ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı toplam 4 oldu.