Araçlar zarar görmesin diye küreği eline alan polis memurları, suyla dolan çukurları toprakla doldurdular - Son Dakika
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Araçlar zarar görmesin diye küreği eline alan polis memurları, suyla dolan çukurları toprakla doldurdular

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Araçlar zarar görmesin diye küreği eline alan polis memurları, suyla dolan çukurları toprakla doldurdular
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Hatay’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çalışmaların sürdüğü yolda suyla dolan çukurları toprakla dolduran polis memurları takdir topladı.

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çalışmaların sürdüğü yolda suyla dolan çukurları toprakla dolduran polis memurları takdir topladı.

Antakya- İskenderun yolu Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit Özen Polis Merkezi önünde çalışma nedeniyle yarım bırakılan yolda, yağışın etkisiyle çukurlar oluştu. Çukurları fark eden polis memurları, vatandaşların kaza yapmasını önlemek için harekete geçti.

Gece saatlerinde buldukları kürekle toprak atarak çukurları dolduran polis memurları, olası kazaların ve araçların hasar görmesinin önüne geçtiler. Polislerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: İHA
3. SayfaPolisHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Araçlar zarar görmesin diye küreği eline alan polis memurları, suyla dolan çukurları toprakla doldurdular - Son Dakika
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