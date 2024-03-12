Araçların giremediği mahallede çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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Araçların giremediği mahallede çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bursa'da meydana gelen yangında 2 müstakil ev alevlere teslim oldu. Dik ve dar sokaklar nedeniyle araçların giremediği mahallede itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın dolabı ve hidrant kullanan ekipler yangını güçlükle söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken soğutma çalışmaları yapılan evler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

12.03.2024 20:20
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Araçların giremediği mahallede çıkan yangın güçlükle söndürüldü

BURSA - Bursa'da meydana gelen yangında 2 müstakil ev alevlere teslim oldu. Dik ve dar sokaklar nedeniyle araçların giremediği mahallede itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın dolabı ve hidrant kullanan ekipler yangını güçlükle söndürdü.

Yangın merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Naipdere Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bitişiğindeki diğer müstakil eve sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Dik ve dar sokaklarından dolayı araçların giremediği mahalleye gelen itfaiye ekipleri araçları mahallenin girişinde bırakıp yangın dolabı ve hidrantları kullanarak olay yerine müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında kimse yaralanmazken soğutma çalışmaları yapılan evler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Araçların giremediği mahallede çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika

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