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Araçta başlayan tartışma kazaya neden oldu: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil evin bahçesine uçarak ters döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 06 BGF 837 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta bulunan sürücü araçtan çıkarken yolcu ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin halat yardımı ile aracı havaya kaldırması ile yolcu otomobilden çıkarıldı. Hastaneye 2 yaralı kaldırılırken, yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen yolcunun kardeşi sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken araç kullanılamaz hale geldi.