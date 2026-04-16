Aranan Firari Şahıs Gölbaşı'nda Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında 84 ayrı dosyadan toplam 222 yıl 92 ay 78 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılından bu yana aranan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" (77 ayrı dosya), "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" (3 ayrı dosya), "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" (2 ayrı dosya), "Hükümlünün veya tutuklunun kaçması" ile "Kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan Ali İ., yakalandı.

Hakkında toplam 84 ayrı dosyadan 222 yıl 92 ay 78 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahsın, 2016 yılından bu yana arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şahsın adli makamlarda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN