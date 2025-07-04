Aranan Şahıs Aydın\'da Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 3 dosyadan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından uzun süredir aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmada; 2 dosyadan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek veya kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs Hıdırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN