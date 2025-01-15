Aranan Şahıs Bozüyük\'te Yakalandı

Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 5 ayrı yakalama emri ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında çeşitli suçlardan 5 ayrı yakalama emri ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 suç kaydı mevcut M.K (28 ) isimli şahıs Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
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