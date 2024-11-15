Hatay'da 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu madde satın almak kabul etmek ve kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ş.Ö., Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aranan Şahıs Hatay'da Tutuklandı - Son Dakika
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