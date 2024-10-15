Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 ayrı suçtan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Çocuğun Cinsel İstismarı, Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişi Hürriyetini Yoksun Bırakma suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs, Dalama Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan M.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN