Arapgir'de Yeni Hükümet Binası İnşaatı Durduruldu - Son Dakika
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Arapgir'de Yeni Hükümet Binası İnşaatı Durduruldu

Arapgir\'de Yeni Hükümet Binası İnşaatı Durduruldu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açıldı. İlçe halkı, Hükümet konağının eski yerine yapılmasını istiyor.

15.02.2024 13:42  Güncelleme: 13:45
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açıldı. Hükümet konağının eski yerine yapılmasını isteyen ilçe halkı yargından gelecek haberi bekliyor.

Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binasının ilçe dışında kaldığını belirten bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, Hükümet konağının eski yerine yapılmasını istediklerini söyledi.

Hükümet konağının ilçe merkezine iki kilometre uzaklıkta bulunduğu aktaran vatandaşlar, bölgede ulaşım konusunda yaşanacak ciddi sıkıntıların olduğunu belirtti.

Merkezi İstanbul'da bulunan Arapgir Kültür Derneği, Başkanı Turgay Akşahin'de konunun takipçisi olduklarını belirterek, Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açtıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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