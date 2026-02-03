Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ardahan'da bina çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahalllesi'ndeki bir binanın çatısında 2 gündür mahsur kalan kedi, Ardahan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merdivenli itfaiye aracıyla binaya çıkan itfaiye ekipleri kediyi alarak aşağıya indirdi. İtfaiyenin çalışması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - ARDAHAN