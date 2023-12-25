Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle tırlar yolu trafiğe kapattı

Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan Tır yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre Aktaş gümrük kapısından gelen tırlar Ardahan yönünde kaygan zeminden dolayı kaza yaptı. Çıldır - Ardahan karayolunda yoldan çıkan tırlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Jandarma ekipleri kapanan yolda geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Yolun trafiğe açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.