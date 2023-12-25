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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle tırlar yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle tırlar yolu trafiğe kapattı

Aktaş Sınır Kapısı'ndan gelen tırlar, Ardahan yönünde kaygan zemin nedeniyle kaza yaparak Çıldır-Ardahan karayolunu trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle tırlar yolu trafiğe kapattı
25.12.2023 - 18:57,
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Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan Tır yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre Aktaş gümrük kapısından gelen tırlar Ardahan yönünde kaygan zeminden dolayı kaza yaptı. Çıldır - Ardahan karayolunda yoldan çıkan tırlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Jandarma ekipleri kapanan yolda geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Yolun trafiğe açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle tırlar yolu trafiğe kapattı - Son Dakika


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