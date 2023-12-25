Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle tırlar yolu trafiğe kapattı

Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı
ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan Tır yolu trafiğe kapattı.
Edinilen bilgiye göre Aktaş gümrük kapısından gelen tırlar Ardahan yönünde kaygan zeminden dolayı kaza yaptı. Çıldır - Ardahan karayolunda yoldan çıkan tırlar sürücülere zor anlar yaşattı.
Jandarma ekipleri kapanan yolda geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
Yolun trafiğe açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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