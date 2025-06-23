Ardahan\'da Mahsur Kalan At Kurtarıldı

Ardahan'da mahsur kalan atı kurtarma operasyonu
ARDAHAN - Ardahan'da Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Ardahan'ın Çıldır İlçesine bağlı Akçakale köyü bölgesindeki adacıkta mahsur kalan atı gören köylüler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AFAD ekipleri Botla geldikleri alanda, uzun bir uğraşın ardından atı iple çekerek adacıktan çıkarttı. Ekiplerce kurtarılan at, Akçakale adasındaki meraya bırakıldı.
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