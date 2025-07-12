Ardahan\'da Orman Girişlerine Yasak

Ardahan Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent geneli bazı kararlar alındı. Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, "14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı" denildi. - ARDAHAN