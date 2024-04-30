Ardahan'da Otomobil Yoldan Çıktı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Ardahan'da Otomobil Yoldan Çıktı: Sürücü Yaralandı

Ardahan\'da Otomobil Yoldan Çıktı: Sürücü Yaralandı

Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye ait araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 00:58
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Ardahan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ardahan- Kars kara yolunun üniversite kavşağı mevkiinde meydana geldi. B.K., kullandığı 31 Z 4210 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ormanlık alana girdi. Kazada sürücü B.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araçta maddi hasar oluşan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan, Kars, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Otomobil Yoldan Çıktı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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