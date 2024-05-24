Ardahan\'da POLHANE Projesi ile hane ziyaretleri düzenlendi

3.Sayfa

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Polis Hanede, Serhat Şehrimiz Güvende (POLHANE) Projesi" kapsamında düzenlenen hane ziyaretlerine katıldı.

Vatandaşların bilgilendirilmesiyle farkındalıklarının yükseltilerek polisle olan iş birliğinin artırılması, devletin varlığının her hanede hissedilmesi ve hiçbir suçun gizli kalmamasının hedeflendiği "POLHANE Projesi", Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile birlikte emniyet ekiplerinin hane ziyaretlerine eşlik eden Vali Çiçek, İpek ailesinin kapısını çalarak misafir oldu.

Ziyarette, polis ekipleri aile bireylerine aile içi şiddet, bağımlılık, hırsızlık, terör, trafik ve narkotik konularında bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli olan KADES uygulaması başta olmak üzere UYUMA gibi suçu önleyici diğer uygulamaların önemi anlatıldı.

Türkiye'de ilk kez Ardahan'da uygulanan POLHANE Projesi ile vatandaşların bilgilendirildiğini ve devletin varlığının her hanede hissedildiğini belirten Vali Çiçek, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve hane hane dolaşarak bilgilendirmelerde bulunan polis ekiplerine teşekkür etti.

Vali Çiçek basına yaptığı açıklamada, "POLHANE uygulaması Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bir uygulama. Polis arkadaşlarımız bu proje kapsamında Emniyetimizin önleyici polislik hizmeti noktasında Ardahan'daki haneleri ziyaret ederek, Emniyetin gerek Narkotik, gerek aile içi şiddet, gerek dolandırıcılık ve buna benzer konularda toplumsal bilinçlenmeyi sağlayıcı bir projesidir. Bu tarz durumlarda vatandaşlarımızın nasıl hareket etmesi gerektiğini polis arkadaşlarımız hane ziyaretleri yaparak bilgilendiriyor" dedi.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise, POLHANE Projesi ev ev giderek vatandaşlarla iletişim kurulan bir proje olduğunu söyleyerek, "Kolluk kuvvetleri olarak desteğimizi halktan aldığımızın bilincindeyiz. O yüzden vatandaşlarımızı her zaman güvenlik tedbirlerinin yanında görmek ister ve desteklerini bekleriz. Tabii bunu yaparken de suça maruz kalan birtakım vatandaşlarımızın da nereye ne şekilde gidip müracaat edebilecekleri konusunda Ardahan'da biraz eksik tarafların olduğunu keşfettik. ve böyle bir proje başlattık. Arkadaşlarımız bununla ilgili üç ay süreyle bunun eğitimini aldılar" dedi. - ARDAHAN