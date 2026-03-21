Ardahan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Ortakent mahalle yolunda seyir halinde olan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN