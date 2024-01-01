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Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Ardahan merkez Kongre Caddesi'nde Balıkçı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ardahan\'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
01.01.2024 - 21:37,
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Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan merkez Kongre Caddesi'nde Balıkçı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye gelen ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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