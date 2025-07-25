Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Ardahan- Göle Karayolu Tepeler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E'nin kullandığı 41 ATK 695 plakalı otomobil ile, A.Ş idaresindeki 06 EGP 502 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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