Ardahan'da trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ardahan'da trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Ardahan\'da trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti
06.06.2026 12:38
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Ardahan-Göle yolunda devrilen otomobilin sürücüsü Ö.Ç. kaza sonrası hastanede yaşamını yitirdi.

Ardahan- Göle karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak devrildi. Ö.Ç'nin (25) kullandığı 67 ADN 856 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolunun 20'inci kilometresinde Göle istikametinde seyir halindeyken yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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