Ardahan'da Yangın Güvenliği Denetimleri Artırılacak - Son Dakika
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Ardahan'da Yangın Güvenliği Denetimleri Artırılacak

Ardahan\'da Yangın Güvenliği Denetimleri Artırılacak

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından ilçedeki işletmelerde yangın güvenliği, hijyen ve iş sağlığı denetimlerinin artırılacağını açıkladı. Denetimler, başta sıhhi müesseseler ve toplu bulunan alanlar olmak üzere aralıksız yapılacak.

30.01.2025 10:09  Güncelleme: 10:18
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ilçedeki işletmelerde yangın güvenliği, hijyen ve iş sağlığı denetimlerinin artırılacağını söyledi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla birlikte yangın denetimi, alınan ve alınabilecek tedbirler de yeniden gündeme geldi. Ardahan Belediyesi de kentte birtakım önlemlerin alınacağını açıkladı. Belediye Başkanı Faruk Demir, zabıta ve itfaiye personeli ile meclis toplantı salonunda bir araya gelerek ilde denetimlerin sıkılaştırılacağını söyledi. "Kartalkaya yangınının müsebbipleri belli ve herkes tedbirini almalı" diyen Başkan Demir, "Belediyelerimizi yakından ilgilendiren şehirdeki başta sıhhi müesseslerin, vatandaşın toplu halde bulunduğu yurtlar, okullar, oteller, restoranlar ve kafelerin denetimleri aralıksız yapılacak. İnsan hayatının pardonu olmaz. Yani orada çıkan yangının müsebbipleri belli ve herkes tedbirini alacak. Biz de bu işlere sebebiyet vermemek için Ardahan'da bugünden itibaren başkan yardımcımızın başkanlığında denetimlerimizi sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Yangın Güvenliği Denetimleri Artırılacak - Son Dakika

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