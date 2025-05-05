Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.
Hanak ilçesine bağlı Binbaşak köyünde arazide hayvan otlatan Barış Aydın'a (20) yıldırım isabet etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Ardahan'da Yıldırım Düşmesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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