Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Ardahan'da meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, gök gürültülüsü ve fırtınalıların ardından yıldırım düştü. Merkeze bağlı Sulakyurt köyün yaylasında hayvan otlatan Sıraç R. (23) ile Emrah T'ye (37) yıldırım isabet etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - ARDAHAN