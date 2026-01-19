Ardahan\'da 45 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, birçok köy yolunu ulaşıma kapatırken ekipler yolları açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi birçok köy yolunu ulaşıma kapatırken, yağışın şiddetini azaltmasının ardından karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Aralıklarla sabaha kadar süren yağışla birlikte şehir merkezinde ise cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte dikkatle seyretti.

İş yerinin önünü temizleyen esnaf Salih Topçu, "Memleket Ardahan ve burada kar yağmazsa olmaz. Ne kadar güzel bu memleketin beyaz örtüsü, yorganı ve kendi kimliği de zaten kardır. Kar çiftçimize umuttur inşallah, Rabbin nasip eylerse bu umut gerçekleşecek. İlkbaharda tohum saç bitmezse toprak utansın diyeceğiz" dedi. - ARDAHAN