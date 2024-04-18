Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü 'POLHANE' Projesiyle Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü 'POLHANE' Projesiyle Vatandaşları Bilgilendiriyor

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü \'POLHANE\' Projesiyle Vatandaşları Bilgilendiriyor

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği gibi konularda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 'POLHANE' Projesini başlattı. Ekipler, ev ziyaretleri yaparak vatandaşları bilgilendirmekte ve kenti daha güvenli hale getirmektedir.

18.04.2024 10:10
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Ardahan il Emniyet Müdürlüğü başta dolandırıcılık olmak üzere; hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği gibi konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 'POLHANE' Projesini başlattı.

POLHANE Projesi ile kenti daha güvenilir hale getirdiklerini aktaran Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ardahan Emniyet Müdürlüğü olarak başta dolandırıcılık suçu olmak üzere; Hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği konularında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz POLHANE Projesini başlatmış bulunuyoruz. Bugün bu hanelerdeydik, yarın da ziyaretlerimiz devam edecektir." - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü 'POLHANE' Projesiyle Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü 'POLHANE' Projesiyle Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
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