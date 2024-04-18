Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü \'POLHANE\' Projesiyle Vatandaşları Bilgilendiriyor

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Ardahan il Emniyet Müdürlüğü başta dolandırıcılık olmak üzere; hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği gibi konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 'POLHANE' Projesini başlattı.

POLHANE Projesi ile kenti daha güvenilir hale getirdiklerini aktaran Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ardahan Emniyet Müdürlüğü olarak başta dolandırıcılık suçu olmak üzere; Hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği konularında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz POLHANE Projesini başlatmış bulunuyoruz. Bugün bu hanelerdeydik, yarın da ziyaretlerimiz devam edecektir." - ARDAHAN