Ardahan'ın Damal ilçesinde domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan'ın Damal ilçesinde domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ardahan\'ın Damal ilçesinde domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ardahan\'ın Damal ilçesinde domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi
Haber Videosu

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepe köyünde domuz sürüsü, büyükbaş hayvanların yakınından geçerek ilerledi. Vatandaşların ilgisini çeken anlar, yaban hayatı ile hayvancılığın iç içe olduğunu gösterdi.

Ardahan'da ormanlık alanın kenarından ilerleyen bir domuz sürüsü, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölgede görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepe köyü ormanlık alanından çıkarak açık alanda ilerleyen domuzların, büyükbaş hayvanların yakınından geçerek yollarına devam ettiği görüldü. Görüntüler, yaban hayatının doğal yaşam alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin iç içe olduğu bölgelerde karşılaşılabilecek manzaraları bir kez daha gözler önüne serdi.

Ormanlık alanın kenarından ilerleyerek büyükbaş hayvanların yakınından geçen domuz sürüsü, bölgede doğal yaşamın günlük hayatla kesiştiği anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
3. SayfaArdahanGüncelDamalYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:30:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan'ın Damal ilçesinde domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei