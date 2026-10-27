Ardahan\'ın Damal ilçesinde domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi

Ardahan'da ormanlık alanın kenarından ilerleyen bir domuz sürüsü, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölgede görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepe köyü ormanlık alanından çıkarak açık alanda ilerleyen domuzların, büyükbaş hayvanların yakınından geçerek yollarına devam ettiği görüldü. Görüntüler, yaban hayatının doğal yaşam alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin iç içe olduğu bölgelerde karşılaşılabilecek manzaraları bir kez daha gözler önüne serdi.

Ormanlık alanın kenarından ilerleyerek büyükbaş hayvanların yakınından geçen domuz sürüsü, bölgede doğal yaşamın günlük hayatla kesiştiği anlardan biri olarak kayıtlara geçti.