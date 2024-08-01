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Ardahan- Posof karayolunda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesi çıkışı ormanlık alan mevkiinde kaza meydana geldi. Kaza sonucu devrilen tır yolu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'a malzeme götüren ve dönüş yolunda henüz sürücüsü belli olmayan tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda devrildi.

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken tek şeritli yolu kaplayacak şekilde devrilen tır yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olay yerine trafik polisi, sağlık ekibi ve karayolu ekibi sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alındı. Tır, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu.