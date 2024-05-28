Ardahan-Şavşat yolu üzerinde tır şarampole yuvarlandı

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Ardahan-Şavşat kara yolu üzerinde virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi Değirmenli köyü Yayla mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Hafif yaralanan tır sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Devrilen tırı kurtarmak için bölgeye ayrıca dev vinç sevk edildi. Vincin rahat çalışabilmesi için yolda trafik akışı bir süre durduruldu. Şarampole devrilen tır ile dorsesi yapılan çalışmayla kaldırılarak kurtarıldı, daha sonra yol da yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN