Arhavi\'de Kamyonete Çarpan Ekskavatör Kazaya Neden Oldu

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Artvin'in Arhavi ilçesinde çamur nedeniyle yolda kalan kamyoneti kurtarmak için bölgeye giden ekskavatör, kazaya neden oldu. Kaygan yolda kayan ekskavatör, kamyonete çarparak durdu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi'nde doğal gaz hattı çalışması yapan işçilerin bulunduğu kamyonet, aşırı yağış sonucu kayganlaşan yolda mahsur kaldı. Yağmurla birlikte çamurlaşan yolda mahsur kalan kamyoneti kurtarmak için yine aynı şirkete ait bir ekskavatör bölgeye gönderildi. Ancak kaygan yol nedeniyle ekskavatör de kontrolünün kaybedilmesi sonucu kamyonete çarptı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Kamyonet ve ekskavatör, çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - ARTVİN